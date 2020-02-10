Haberler » 3. Sayfa » Esenyurt'ta korkutan yangın - Haberler

Esenyurt'ta korkutan yangın

Esenyurt'ta bir apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın sonrası, üst katlarda dumandan dolayı evlerinden çıkamayan çok sayıda kişi kurtarıldı.

10.02.2020 15:39 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:39Esenyurt'ta korkutan yangın
'ta bir apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın sonrası, üst katlarda dumandan dolayı evlerinden çıkamayan çok sayıda kişi kurtarıldı.

Yangın, Esenyurt Namık Kemal Mahallesi 9'uncu Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın kömürlüğünde çıktı İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kömürlükteki tahtalar yanmaya başladı. Dumanlar kısa sürede bütün apartmanı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. ekipleri üst katlarda aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenenler ambulansla hastaneye kaldırılırken yangın kısa sürede söndürüldü. - İSTANBUL

Esenyurt, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
15:26  Parviz Abdullayev kimdir? Survivor Parviz Abdullayev kaç yaşında, nereli?
10.02.2020 16:58:20