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Esenyurt'ta korkutan yangın

Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın bodrum katında bulunan beyaz eşya tamirhanesinde yangın çıktı.

23.03.2020 19:25 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:25
Esenyurt'ta korkutan yangın
Esenyurt 'ta 4 katlı bir binanın bodrum katında bulunan beyaz eşya tamirhanesinde yangın çıktı. Yangında çok sayıda kişi mahsur kalırken, 2 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere ilk müdahaleyi yapan ve üzerlerine battaniye örten itfaiye ekipleri durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın bodrum katında bulunan beyaz eşya tamirhanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangında çok sayıda kişinin mahsur kaldığı ve 2 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Dumandan etkilenenlerin üzerine ilk müdahaleyi yapan ve battaniye örten itfaiye ekipleri durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Esenyurt, İtfaiye, Güncel

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