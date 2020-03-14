Menü
Haberler ›› Güncel ››Esenyurt'ta koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı - Güncel

Esenyurt'ta koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı

Esenyurt Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

14.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:24
Esenyurt'ta koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı
Esenyurt Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.
Yeni tip koronavirüsün Türkiye 'de de görülmesinin ardından Esenyurt Belediyesi ilçe genelindeki ortak kullanım alanlarında oluşabilecek virüs tehditlerini engellemek amacıyla 57 kişilik özel dezenfekte ekibi ile çalışmalarına başladı.
Bu kapsamda özel kıyafetli ve maskeli ekipler, sabah saatlerinden itibaren belediye sınırları içerisindeki meydanın yanı sıra ilçedeki ibadethaneleri, hastaneleri, okulları, taksi duraklarını ve toplu taşıma araçlarını dezenfekte etti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Esenyurt Belediyesi, Türkiye, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu Güncel
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in Güncel
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı