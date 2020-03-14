Esenyurt'ta koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı
Esenyurt Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.
14.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:24
Esenyurt Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.
Yeni tip koronavirüsün Türkiye 'de de görülmesinin ardından Esenyurt Belediyesi ilçe genelindeki ortak kullanım alanlarında oluşabilecek virüs tehditlerini engellemek amacıyla 57 kişilik özel dezenfekte ekibi ile çalışmalarına başladı.
Bu kapsamda özel kıyafetli ve maskeli ekipler, sabah saatlerinden itibaren belediye sınırları içerisindeki meydanın yanı sıra ilçedeki ibadethaneleri, hastaneleri, okulları, taksi duraklarını ve toplu taşıma araçlarını dezenfekte etti.
Yeni tip koronavirüsün Türkiye 'de de görülmesinin ardından Esenyurt Belediyesi ilçe genelindeki ortak kullanım alanlarında oluşabilecek virüs tehditlerini engellemek amacıyla 57 kişilik özel dezenfekte ekibi ile çalışmalarına başladı.
Bu kapsamda özel kıyafetli ve maskeli ekipler, sabah saatlerinden itibaren belediye sınırları içerisindeki meydanın yanı sıra ilçedeki ibadethaneleri, hastaneleri, okulları, taksi duraklarını ve toplu taşıma araçlarını dezenfekte etti.
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Kaynak: AA
Etiketler : Esenyurt Belediyesi, Türkiye, Güncel
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