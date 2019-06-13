13.06.2019 14:40
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ESENYURT'TA KÖTÜ KOKULAR YAYILAN DAİREDEN VAHŞET ÇIKTI

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA - ESENYURT'ta kötü kokular gelen eve giren polis, vahşice öldürülmüş bir kadına ait ceset buldu.

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA - ESENYURT'ta kötü kokular gelen eve giren polis, vahşice öldürülmüş bir kadına ait ceset buldu.
Esenyurt İnönü Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın giriş katındaki daireden gelen kötü kokular üzerine durum polise bildirildi. Zile basılmasına rağmen kapı açılmayınca çilingir yardımıyla içeriye girildi. Daireye giren polis, elleri iple bağlanmış ve vücudunda darp izleri bulunan kadına ait ceset ile karşılaştı. Cesedin Elif Uzun adlı kadına ait olduğu belirtilirken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.ESENYURT'TA KÖTÜ KOKULAR YAYILAN DAİREDEN VAHŞET ÇIKTI
Kaynak: DHA
Polis, Esenyurt, Güncel