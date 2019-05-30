30.05.2019 16:56
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7 yaşındaki kız çocuğuna çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü, serbest bırakıldı

İstanbul Esenyurt'ta 7 yaşındaki Zeynep'e çarpıp ağır yaraladıktan sonra olay yerinen kaçan ehliyetsiz sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Esenyurt'ta markete gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Zeynep'e çarpan ehliyetsiz sürücü Mehmet D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbestbırakıldı.

7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ÇARPIP KAÇTI

Olay, geçtiğimiz günlerde Pınar Mahallesi'nde yaşanmıştı. 7 yaşındaki Zeynep'e bakkala gitmek için yolun karşısına geçerken sokak üzerinde son sürat seyreden Mehmet D. yönetimdeki araç çarpmıştı. Olay sonrası sürücü Mehmet D. olay yerinden kaçmış ve sonrasında polis ekiplerince yakalanmıştı. Mehmet D., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Minik Zeynep'in ise Çapa Tıp Fakültesinde tedavisine devam edildiği öğrenildi.

7 yaşındaki kız çocuğuna çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü, serbest bırakıldı Pınar Mahallesi, Esenyurt, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


YORUMLAR (3)
YUH: Yeter bu adli kontrol sistemi ile serbest bırakmalar bu adamlar suçlu mu değil mi ona karar verin adam çocuğa öarpıyor ehliyeti yok cinayete azmetmekten tutuklanmalı iken kalkıyorlar serbest bırakıyorlar patron çalışanlarını tokatlıyor dövüyor neymiş adli kontrol ile sebest
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ADMAN: Saldim cayira mevlam kayira.
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