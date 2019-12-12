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Esenyurt'ta kurusıkı tabancayla tehdit ederek telefon gasp ettiler

Esenyurt'ta bir parkta karşılaştıkları iki genci kurusıkı tabancayla tehdit ederek cep telefonunu gasp eden şüpheliler, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

12.12.2019 19:15 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:15Esenyurt'ta kurusıkı tabancayla tehdit ederek telefon gasp ettiler
'ta bir parkta karşılaştıkları iki genci kurusıkı tabancayla tehdit ederek cep telefonunu gasp eden şüpheliler, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Esenyurt Üçevler Mahallesinde bulunan bir parkta yaşandı. İddiaya göre, kimlikleri öğrenilemeyen 4 şüpheli park içerisinde dolaştıkları sırada yabancı uyruklu iki genci kendilerine hedef olarak belirledi. Bunun üzerine şüpheliler yabancı uyruklu gençlerin yanına giderek kurusıkı tabanca gösterip tehdit etmeye başladı. Şüpheliler, tehdit ettikleri gençleri darp ederek cep telefonunu alıp kayıplara karıştı. Yaşanan olayın ardından gençler durumu polis ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaparak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların neticesinde şüpheli 4 kişi, kurusıkı tabancayla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
(İHA)

Esenyurt, Güncel

Kaynak: İHA

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