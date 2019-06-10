Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan "Laf atma" kavgası kameralara yansıdı

Esenyurt Merkez Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda geçen hafta Çarşamba günü meydana gelen olayda yoldan geçen grup ile akaryakıt istasyonu önünde duran grup arasında 2 kadına laf atma nedeniyle kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı akaryakıt istasyonu çalışanları ayırmak istedi. Ancak çalışanlar da saldırıya uğrayınca onlar da kavgaya dahil oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kalabalık ile polis arasında arbede yaşandı. Polis biber gazı kullandı ve 3 kişiyi gözaltına aldı. Kavgada yüzüne aldığı yumruk darbesi ile yaralanan akaryakıt istasyonu çalışanı ise hastaneye kaldırıldı.

YAŞANAN KAVGA KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan kavga ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde akaryakıt istasyonu önünde tartışan iki grup bir anda tekme tokat bir birbirlerine giriyor. Görüntüler bir anda büyüyen kavgaya polisin kavga eden gruba biber gazı ile müdahale etmesiyle devam ediyor.

Kaynak: DHA