Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Esenyurt'ta manav dükkanında tekme tokat "hırsız" kavgası kamerada

Esenyurt'ta manav dükkanında tekme tokat "hırsız" kavgası kamerada Esenyurt'ta yabancı uyruklulara ait manav dükkanında hırsızlık yapıldığı gerekçesiyle çıkan kavgada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

01.04.2020 10:21 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:22
Esenyurt 'ta manav dükkanında tekme tokat "hırsız" kavgası kamerada
İSTANBUL - Esenyurt'ta yabancı uyruklulara ait manav dükkanında hırsızlık yapıldığı gerekçesiyle çıkan kavgada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, Fatih Mahallesi'nde yabancı uyruklulara ait bir manav dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, önceki gece yabancı uyruklu vatandaşların dükkanına gelen yine başka bir yabancı uyruklu kişi, kasada bulanan telefon ve bir miktar nakit parayı çaldı. Durumu fark eden iş yeri sahibi ile şüpheliler arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada yaralanan bir kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şüphelileri polis merkezine götürdü.
Tekme tokat kavga kamerada
Polisin olayla ilgili incelemesi devam ederken yaşanan olay ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli 4 kişinin manava gelmesi ve tartışma yer alıyor. Görüntülerin devamında ise iş yeri sahibinin kasadan bıçak alarak şüphelileri kovmaya çalışması ve sonrasında çıkan tekme tokat kavga yer alıyor.
(MD- MB- ÖY- Esenyurt’ta manav dükkanında tekme tokat ’hırsız’ kavgası kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler: Esenyurt, kavga, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Esenyurt'ta manav dükkanında tekme tokat "hırsız" kavgası kamerada
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Esenyurt'ta manav dükkanında tekme tokat 'hırsız' kavgası kamerada - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

12:14: Video | İspanya'nın Katalonya bölgesinde 93 yaşındaki hasta Covid-19'u yendi - Haberler 12:11: Otizmli Dila için özel şarkı yapılarak klip çekildi - Haberler 12:10: Şüphe üzerine durdurulan araçta 790 adet uyuşturucu hap bulundu - Haberler 12:08: TBMM Adalet Komisyonu cuma günü toplanacak - Haberler 12:05: İlçe girişinde sürücüler kızılötesi ateş ölçerler ile kontrol ediliyor - Haberler 11:50: Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi 11:49: AK Partili Göksu'dan dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na yanıt geldi - Haberler 10:47: Taciz iddiasıyla suçlanan şahıs, polisleri görünce kendisini eve kilitledi - Haberler 10:24: Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü - Haberler 10:20: Bodrum'da aç kalan domuzlar, ilçe merkezine indi - Haberler 10:18: Koronavirüse karşı köyün tek giriş kapısı, demir kapıyla kapatıldı - Haberler 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz