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ESENYURT'TA MARKETTEKİ SİLAHLI SOYGUN KAMERADA

ESENYURT'ta bir markette yaşanan silahlı soygun, güvenlik kameralarına yansıdı.

03.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:17
ESENYURT'ta bir markette yaşanan silahlı soygun, güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay dün akşam saatlerinde Akçaburgaz Mahallesi 3020 Sokak'ta bir markette meydana geldi.Edinilen bilgilere göre markete giren yüzü maskeli ve silahlı bir kişi kasaya yöneldi. Silahını marketin kasa bölümünde bulunan 16 yaşındaki gence uzatan soyguncu, kasada ki paraları vermesini istedi. Kasada bulunan yaklaşık 3 bin 500 TL'yi alan soyguncu kaçarak kayıplara karıştı.
"HIRSIZLARDAN ARTIK BIKTIK"
Market sahibi Asker Özdeniz, " Dükkanın karşısındaki yerde oturuyor. O sırada dükkanı gözlüyor. Ben yukarı çıktığımda silahla dükkana giriyor. 3 buçuk bin liraya yakın parayı alıp karşı sokaktan aşağıya doğru gidiyor. Yetkililerin buna bir çözüm bulması lazım. Bu tür olayların olmaması lazım. Hırsızlardan artık bıktık. Yüzü maskeli ve silahlıydı. Silahı uzatıyor. Yeğenimden kasayı boşaltmasını istiyor. Parayı alıyor. Poşete tekel ürünlerinden koymasını da istiyor. O sırada camdan gelen müşteriyi görünce kaçıyor" dedi.
SOYGUN ANI KAMERADA
Market soygunu güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde markete giren yüzü maskeli ve silahlı soyguncu, kasaya yönelerek silahla tehdit ediyor. Paraları alan soyguncu, kaçarak uzaklaşıyor. ESENYURT’TA MARKETTEKİ SİLAHLI SOYGUN KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel

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ESENYURT'TA MARKETTEKİ SİLAHLI SOYGUN KAMERADA
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