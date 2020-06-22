ESENYURT'TA MASKE DENETİMİ, 23 KİŞİYE CEZA YAZILDI

İstanbul'da 17 Haziran'dan itibaren başlayan maske takma zorunluluğu kapsamında Esenyurt'ta denetim yapıldı.

22.06.2020 14:26 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:36
İstanbul'da 17 Haziran'dan itibaren başlayan maske takma zorunluluğu kapsamında Esenyurt'ta denetim yapıldı. Polis ekipleri maske takmayanlara ceza yazarken bazılarının maskeyi çantasında ve cebinde taşıdığı görüldü. Kimisi de maske zorunluluğundan haberinin olmadığını söyledi.
Koronavirüs salgınının önüne geçebilmek amacıyla İstanbul'da 17 Haziran'dan itibaren maske takma zorunluluğu getirildi. Bu tedbirler kapsamında polis ekipleri tarafından İstanbul'da maske denetimleri yapılmaya başladı. Esenyurt Meydanı'nda maske uygulaması yapan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tüm uyarılara rağmen maske takmayan vatandaşlara ceza yazıldı. Meydanda denetim yapan ekipler maskesiz olan ve maskeyi farklı şekillerde takanları tespit ederek Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hakkında bilgilendirme yaptı. Toplu alanlarda kurallara uymayan ve maske takmayan 23 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde 900 TL'lik para cezası kesildi. Yapılan denetimlerde bazı vatandaşlar maskeyi çantasında taşırken bazıları cebinden bazıları da cüzdanından çıkarıp taktı. Bisikletiyle meydanda bulunan bir genç ise maske kuralından haberinin olmadığını söyledi. ESENYURT’TA MASKE DENETİMİ, 23 KİŞİYE CEZA YAZILDI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Esenyurt, Güncel, Haber

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