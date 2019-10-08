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Esenyurt'ta metrobüs kazası: 6 yaralı

Esenyurt'ta seyir halindeki metrobüs önce önündeki metrobüse, ardından durak içerisinde bulunan direğe çarptı.

08.10.2019 13:00
Esenyurt'ta seyir halindeki metrobüs önce önündeki metrobüse, ardından durak içerisinde bulunan direğe çarptı. Büyük paniğe eden olan olayda 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay Esenyurt Haramidere Sanayi Metrobüs durağında meydana geldi. Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüs önce önündeki metrobüse, ardından da durakta bulunan direğe çarptı. Kazada yolcular büyük panik yaşarken metrobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralı yolcular, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan metrobüsler güvenli alana çekilirken, Beylikdüzü istikametine metrobüs seferleri durdu.
(Erdal Can İçelli - Murat Delice/İHA)
Esenyurt'ta metrobüs kazası: 6 yaralı

Beylikdüzü, Esenyurt, Güncel

Kaynak: İHA

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