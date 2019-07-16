16.07.2019 15:57
Haberler» Güncel» Haber

Esenyurt'ta metrobüste yangın

Esenyurt'ta Beylikdüzü istikametine seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında yangın meydana geldi. Yangın nedeniyle metrobüs yolunda ulaşım bir süre aksadı.

Esenyurt'ta Beylikdüzü istikametine seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında yangın meydana geldi. Görevliler tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, metrobüs yolunda trafik oluştu, vatandaşlar yürüyerek durağa ulaşmak zorunda kaldılar.

Yangın, 15: 20 sıralarında Saadetdere Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beylikdüzü istikametine devam eden metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı dumanlar çıkmaya başladı. Dumanı fark eden yolcular metrobüs sürücüsüne haber verdiler.

METROBÜS YOLUNDA TRAFİK

Aracın motor kısmında çıkan yangına metrobüs görevlilerince müdahale edildi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri de soğutma işlemi yaparken, metrobüs yolunda yoğun trafik oluştu. Kısa süre sonra yanan metrobüs görevlilerce çekilerek yol tekrar açıldı. Yoğunluk sırasında bazı vatandaşların durağa yürüyerek gittikleri görüldü.

Esenyurt'ta metrobüste yangın
Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
18:32   Hakim ve savcı adaylarından Özel Harekat Daire Başkanlığı'na ziyaret
18:31   Malatya esnafında 'Vitrin' yarışması heyecanı
18:31   Tuğgeneral Topaloğlu: "TSK, FETÖ'den temizlendikçe daha da güçlenmiştir"
18:30   Çarşamba Cezaevinde 15 Temmuz şehitleri anıldı
18:30   Borsa günü yükselişle tamamladı
18:28   Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı
18:28   Taşla yaraladığı yılan ısırdı, hayati tehlikesi var