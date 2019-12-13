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ESENYURT'TA METRUK BİNADA 15 GÜNLÜK BEBEK CESEDİ BULUNDU

Veysel TİMDU / ESENYURT'ta, denetimlerde bulunan polis ekiplerince metruk binada, çanta içinde bırakılmış halde 15 günlük olduğu değerlendirilen erkek bebek cesedi bulundu.

13.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:08ESENYURT'TA METRUK BİNADA 15 GÜNLÜK BEBEK CESEDİ BULUNDU

Veysel TİMDU/ ESENYURT'ta, denetimlerde bulunan polis ekiplerince metruk binada, çanta içinde bırakılmış halde 15 günlük olduğu değerlendirilen erkek bebek cesedi bulundu. , olaya ilişkin çalışma başlattı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı gece kartalları, Salı günü saat 23.00 sıralarında, İnönü Mahallesi'ndeki metruk binalarda denetimler yaptı. Denetimler sırasında metruk bir binanın bodrum katında çantada, ağızları bağlanmış poşet içinde, çıplak vaziyette erkek bebek cesedi bulundu. Göbeğinin kesilmiş olduğu görülen bebeğin, hastanede doğmuş olabileceği değerlendiriliyor. otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekipleri

-Ambulans

-Ekiplerin metruk binaya giriş çıkışları

-Bebek cesedinin çıkarılması



Esenyurt, Polis, Bebek, Güncel

Kaynak: DHA

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