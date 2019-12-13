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Esenyurt'ta metruk binada 15 günlük bebek cesedi bulundu

İstanbul Esenyurt'ta bulunan İnönü mahallesinde bulunan metruk binalarda polis ekipleri denetim yaptı. Yapılan denetim sırasında metruk bir binanın bodrum katında poşet içerisinde öldürülmüş bir erkek bebek bulundu.

13.12.2019 14:37 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:04

İstanbul 'ta denetimlerde bulunan polis ekipleri metruk binada, çanta içinde bırakılmış halde 15 günlük olduğu değerlendirilen erkek bebek cesedi buldu. , olaya ilişkin çalışma başlattı.

POŞET İÇİNDE ÖLDÜRÜLMÜŞ BEBEK BULDULAR

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı gece kartalları, Salı günü saat 23.00 sıralarında, İnönü mahallesinde bulunan metruk binalarda denetimler yaptı. Denetimler sırasında metruk bir binanın bodrum katında çantada, ağızları bağlanmış poşet içinde, çıplak vaziyette erkek bebek cesedi bulundu. Göbeğinin kesilmiş olduğu görülen bebeğin, hastanede doğmuş olabileceği değerlendiriliyor.

otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Esenyurt'ta metruk binada 15 günlük bebek cesedi bulundu

Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt, Polis, Bebek, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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