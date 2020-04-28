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ESENYURT'TA MEYDANDA MASKESİZ DOLAŞAN KADINA 3 BİN 150 TL CEZA

ESENYURT Cumhuriyet Meydanı'nda maskesiz dolaşırken durdurulan kadına, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet ederek maskesiz halde dolaşmak suçundan 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.

28.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:00

ESENYURT Cumhuriyet Meydanı'nda maskesiz dolaşırken durdurulan kadına, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet ederek maskesiz halde dolaşmak suçundan 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda denetimlerini sürdüren ekipler, saat 12.00 sıralarında maskesiz dolaşan 29 yaşındaki Z. S. adlı kadını durdurdu. Maskesiz dolaşmanın toplum sağlığını tehlikeye soktuğunu hatırlatan polislere "Sevgilime gidiyorum" diyen kadının GBT'si sorgulandı. Daha önceden çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu da tespit edilen kadına, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet ederek maskesiz halde dolaşmak suçundan idari para cezası kesildi.

ESENYURT’TA MEYDANDA MASKESİZ DOLAŞAN KADINA 3 BİN 150 TL CEZA

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Meydanı, Esenyurt, Güncel, Haber

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