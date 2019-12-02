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Esenyurt'ta minibüs sürücülerine şok uygulama

Esenyurt'ta yaşanan minibüsçünün yolcuları darp etmesi olayının ardından minibüslere sıkı denetim gerçekleştirildi.

02.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:32Esenyurt'ta minibüs sürücülerine şok uygulama
'ta yaşanan minibüsçünün yolcuları darp etmesi olayının ardından minibüslere sıkı denetim gerçekleştirildi. Trafik polisleri aşırı yolcu yüklü minibüslere göz açtırmadı. Son bir ayda toplamda 564 minibüse 58 bin 968 lira ceza yazıldığı da öğrenildi.

Esenyurt'ta bir minibüs şoförü agresif tavırlar sergilediği için kadın yolcular tarafından uyarılmış, uyaran iki kadın ise minibüs şoförü tarafından darp edilmişti. Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan sürücü sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri minibüslere yönelik uygulamalarını devam etti. Uygulamalarda aşırı yüklü minibüslere ve kurallara uymayan minibüs sürücülerine ceza yağdı. Son bir ayda toplamda 564 minibüse 58 bin 968 lira ceza yazıldığı da öğrenildi.

Aşırı dolu minibüste seyahat etmek zorunda kalan bir kadın yolcu ise uygulamayla ilgili olarak, "Erkekle sırt sırta gitmek zorunda kalıyoruz sıkıntı yaşıyoruz. İnin taksiye binin diyorlar. Zaten taksiye binme imkanımız olsa bineriz. Uygulamaların devamı gelirse umarım böyle sıkışık minibüse binme olayı da bitecektir" dedi. - İSTANBUL

Esenyurt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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