ESENYURT'TA MİNİBÜSTEN 35 YOLCU ÇIKTI; ŞOFÖRE CEZA KESİLDİ

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik sürdürülen denetimler sırasında Esenyurt'taki içinde 17 kişinin olması gereken minibüsten 35 yolcu çıktı.

15.06.2020 12:06 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:12
KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik sürdürülen denetimler sırasında Esenyurt'taki içinde 17 kişinin olması gereken minibüsten 35 yolcu çıktı.
Esenyurt Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri Mehterçeşme Mahallesi'nde minibüsler ve işçi servislerine yönelik denetim yaptı. Durdurulan bir minibüste 17 kişi yerine 35 yolcu olduğu belirlendi. Bunun üzerine minibüs sürücüsüne 104 TL ceza uygulanırken, ayaktaki yolculara paraları iade edildi. Yolcular, az sayıda gelen araçlara binmek zorunda kaldıklarını belirtirken, bu durumun koronavirüsten önce de aynı olduğunu söyledi. Bir yolcu, "Bize yazık günah değil mi? Bu insanlara da yazık. Araç sayısının arttırılması gerek. Bu hatta belediye otobüs koysun" dedi. Polis ekipleri durdurdukları bir işçi servisinde de maskesiz yolcu olduğunu belirledi. İşçi, maskesini evde unuttuğunu söyleyince servis sürücüsü maske vererek yoluna devam etti. ESENYURT’TA MİNİBÜSTEN 35 YOLCU ÇIKTI; ŞOFÖRE CEZA KESİLDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt, İşçi, Güncel, Haber

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