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Esenyurt'ta mobilya fabrikasında çıkan yangın korkuttu

Esenyurt'ta mobilya fabrikasında çıkan yangın korkuttu Rüzgardan dolayı yoğun dumanın oluştuğu mobilya fabrikasında yangın kontrol altına alındı Esenyurt'taki 5 katlı bir mobilya fabrikasında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

07.04.2020 05:08 | Son Güncelleme: 07.04.2020 05:09
Esenyurt 'ta mobilya fabrikasında çıkan yangın korkuttu
Rüzgardan dolayı yoğun dumanın oluştuğu mobilya fabrikasında yangın kontrol altına alındı
İSTANBUL - Esenyurt'taki 5 katlı bir mobilya fabrikasında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Rüzgarın etkisiyle yoğunlaşan duman fabrikanın tamamında etkili oldu.
Yangın saat 02.30'da Esenyurt İlçesi Osmangazi Mahallesi 3127. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir mobilya fabrikasının giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre giriş katta bilinmeyen bir sebeple dumanlar yükselmeye başladı.
Kattan dumanların yükseldiğini gören fabrika güvenlik görevlisi durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt ve Kıraç itfaiye grup amirliklerinden çok sayıda ekip sevk edildi.
Rüzgarlı havadan dolayı duman her yeri sardı
Kent genelinde rüzgarlı havanın etkili olmasından dolayı fabrikadan çıkan dumanlar her yeri sardı. Ekipler, yangının büyümemesi için çalışmalarına aralıksız devam etti. Yangın ekiplerinin çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Emniyet ekiplerinden alınan bilgiye göre çıkan yangında her hangi bir can kaybının olmadığı öğrenildi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Esenyurt’ta mobilya fabrikasında çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İHA

Etiketler: Esenyurt, İtfaiye, 3. Sayfa

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Esenyurt'ta mobilya fabrikasında çıkan yangın korkuttu
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