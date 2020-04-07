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Esenyurt'ta mobilya fabrikasında yangın

ESENYURT'ta 5 katlı mobilya fabrikasının bodrum katında yangın çıktı.

07.04.2020 04:12 | Son Güncelleme: 07.04.2020 04:12
Esenyurt'ta mobilya fabrikasında yangın
ESENYURT'ta  5 katlı mobilya fabrikasının  bodrum  katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın iki saat süren müdahalenin ardından söndürüldü.

Esenyurt , Osmangazi Mahallesi 3127 Sokak'ta bulunan mobilya fabrikasında saat 02.30 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın çıktığı yangına bir çok ilçeden itfaiye ekipleri de yardım amacıyla geldi. Fabrikadaki yangın ise ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Esenyurt, İtfaiye, Güncel
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