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ESENYURT'TA MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN

Ersan SAN/ ESENYURT'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

22.01.2020 21:20 | Son Güncelleme: 22.01.2020 21:20ESENYURT'TA MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN

Ersan SAN/ ESENYURT'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı. ekiplerinin söndürdüğü yangında 3 işçi dumandan etkilendi.

, Fatih Mahallesi 860 Sokakta bulunan mobilya imalathanesinde saat 19.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın çıktığı yangında imalathanede bulunan 3 işçi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri işçileri tahliye ederek, sağlık ekiplerine teslim etti. Dumandan etkilenen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İmalathanedeki yangın ise ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-olay yerinden görüntüler

-ekiplerin yangına müdahalesi

-genel ve detaylar



Esenyurt, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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