ESENYURT'TA MÜHRÜ KIRILAN ALKOLLÜ İÇKİ SATAN İŞ YERİNE 2. POLİS BASKINI
ESENYURT'ta alkollü içki satışı yapılan işyerine polis operasyon düzenledi.
30.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:39
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptıkları denetimlerde Hürriyet Mahallesi'nde alkollü içki satışı yapan iş yerinin açık olduğunu tespit etti. Ekipler, içeride 7 kişinin alkollü içki tükettiğini gördü. İş yerinin ruhsatsız olduğu ve daha öncede mühürlendiği mührün bozularak açıldığı fark edildi. Ekipler, 7 kişiye 3150'şer lira para cezası kesti. İşyeri zabıta ekipleri tarafından tekrar mühürlendi. iş yeri sahibi olan ve ikamet izinleri de bittiği anlaşılan Türkmenistan uyruklu 2 kişi polis merkezine götürüldü.
Kaynak: DHA
Etiketler: Türkmenistan, Esenyurt, Polis, Güncel, Haber