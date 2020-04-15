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Esenyurt'ta mührü sökülen kafede sanal tombala oynadılar

KORONAVİRÜS tehdidi nedeniyle kapatılan iş yerleri arasında bulunan bir internet kafede zabıtanın mührünü sökerek sanal tombala oynayan 8 kişi yakalandı.

15.04.2020 09:53 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:53
Esenyurt'ta mührü sökülen kafede sanal tombala oynadılar

KORONAVİRÜS tehdidi nedeniyle kapatılan iş yerleri arasında bulunan bir internet kafede zabıtanın mührünü sökerek sanal tombala oynayan 8 kişi yakalandı.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbarı değerlendirerek, Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir internet kafeyi denetledi. Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekip, bilgisayar üzerinden sanal tombala oynayan toplam 8 kişi olduğunu belirledi. Bu kişilere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı hareket etmek suçundan 3 bin 180 TL idari para cezası kesildi. İşletme sorumlusu Ö.K. işyeri ruhsatını ibraz edemeyince Esenyurt Belediyesi zabıta ekiplerine bilgi verildi. Yapılan incelemede bu işyerinin daha önce de mühürlendiği, mührün söküldüğünü belirledi. Kafe yeniden mühürlenirken, iş yeri sorumlusu gerekli işlemler için toplam 6 harddisk ile birlikte Kıraç Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güzelyurt Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt, Güncel
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