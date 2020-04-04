Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Esenyurt'ta mühürlenen kahvehaneye ikinci baskın

Esenyurt'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu belirleyen polis, işyeri sahibine 3 bin 150 lira ve kahvehanede bulunan 19 kişiye 392'şer lira ceza kesti.

04.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:28
Esenyurt'ta mühürlenen kahvehaneye ikinci baskın

Esenyurt 'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu belirleyen polis, işyeri sahibine 3 bin 150 lira ve kahvehanede bulunan 19 kişiye 392'şer lira ceza kesti. Kahvehanenin daha önce mühürlendiği ve mührü kırarak içeriye girildiği tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yerlerinin' geçici bir süreliğine durdurulmasına karar vermişti. İstanbul emniyeti, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam ediyor. Esenyurt Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesindeki bir kahvehanenin tedbirlere uymayarak açık olduğunu belirleyen polis, dün akşam saat 22.30 sıralarında baskın düzenledi. Kahvehanedeki kişilere kabahatler kanunu kapsamında para cezası kesileceği sırada Erdal B.(36), Serdal K.(57)'yı kahvehanede kaçırmaya çalıştı. Bu sırada Rahim B.(26) ve Cihan B.(34) isimli kişiler ceza kesilmemesi için polise mukavemet gösterince kısa süreli bir arbede yaşandı. Erdal B.(36), Serdal K.(57), Rahim B.(26) ve Cihan B.(34) gözaltına alınırken, Serdal K.'nın aranması olduğu belirlendi. Kahvehanenin daha önce mühürlendiği ve mührü kırarak içeriye girildiği tespit edildi. Kahvehanedeki 19 kişiye kabahatler kanunu kapsamında 392'şer lira ceza kesilirken, işyeri sahibi Erdal B.'ye 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Yakalanan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, adli makamlarca serbest kaldı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Esenyurt, Polis, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Esenyurt'ta mühürlenen kahvehaneye ikinci baskın - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu
Trump’ın ’En hazır biziz’ dediği gün ABD’de en ölümcül gün oldu Haberler
Trump'ın "En hazır biziz" dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu
Polise ilginç evden çıkma savunması: ’Dırdır’ nedeniyle kaçtım müdürüm Haberler
Polise ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Vatandaş ’sıkıldım’ dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı Haberler
Vatandaş 'sıkıldım' dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler Haberler
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele çok zor Haberler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele çok zor
Eşini koronadan kaybeden kadın anlattı! Sunucu canlı yayında ağladı Haberler
Eşini koronadan kaybeden kadın anlattı! Sunucu canlı yayında ağladı
İstanbullular dikkat! AKOM uyardı, 3 gün sürecek Haberler
İstanbullular dikkat! AKOM uyardı, 3 gün sürecek

Son Dakika Güncel Haberleri

17:32: İHH İdlibli yetimlere sahip çıktı - Haber 17:30: Antalya'da toplu taşımayı kullananlara ücretsiz maske dağıtılıyor - Haber 17:30: TOKAT Zile İtfaiyesi binası 10 yıldır kumrulara ev sahipliği yapıyor - Haber 17:30: BAĞCILAR'DA SEMT PAZARINDA YENİ DÜZENLEME - Haber 17:30: SAKARYA Yurt dışından getirilen 103 kişi Sakarya'da karantinaya alındı - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü - Haber 16:48: İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler - Haber 16:38: Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm - Haber 16:34: Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı - Haber 16:13: AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı - Haber 15:14: Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı - Haber 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı - Haberler