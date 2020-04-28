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ESENYURT'TA MÜHÜRLÜ KAHVEDE KUMAR OYNAYANLARA İKİNCİ BASKIN

ESENYURT Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı kahvede kumar oynayan toplam 14 kişiye cezai işlem uygulandı.

28.04.2020 09:51 | Son Güncelleme: 28.04.2020 09:53
ESENYURT Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı kahvede kumar oynayan toplam 14 kişiye cezai işlem uygulandı.
Saadetdere Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki Sezgin B.?ye ait kahveyi denetleyen ekipler içeride bulunan 8 kişinin kumar oynadığını belirledi. Bu kişilere 1593 sayılı kanunun 282 'nci maddesi uyarınca 3 bin 150'şer TL ceza kesilirken, gelen zabıta ekipleri bu işyerinin daha önce mühürlendiğini belirledi. Kahve mühürlenirken, Sezgin B., Esenyurt Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.
Çınar Mahallesi 1394 Sokak'ta da kumar oynatıldığı ihbarı üzerine ekipler sevk edildi. Buradaki kahvede içeride 6 kişinin bulunduğu belirtilirken işyerini işleten Nihat C., ruhsat ibraz edemedi. İçerideki 6 kişiye yine aynı yasa uyarınca 3 bin 150'şer TL idari para cezası kesildi. İşyeri sorumlusu Esenkent Polis Merkezi Amirliği'ne işlemlerin tamamlanması için teslim edildi. ESENYURT’TA MÜHÜRLÜ KAHVEDE KUMAR OYNAYANLARA İKİNCİ BASKIN

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt, Zabıta, Güncel, Haber
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