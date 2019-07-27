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Esenyurt'ta okul çatısında yangın

Esenyurt'ta bir ilkokulun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

27.07.2019 18:32 Esenyurt'ta okul çatısında yangın
Esenyurt'ta bir ilkokulun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gökevler Mahallesi'nde bulunan Siteler İlkokulu'nun çatısında, tadilat çalışmaları sırasında yangın çıktı.
Büyüyen yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Okulun ek binasının çatısına da sıçrayan yangını, ekipler yarım saat süren müdahalenin ardından kontrol altına aldı.
Yangın okulun çatısında hasara neden oldu.

Esenyurt, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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