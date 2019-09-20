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Esenyurt'ta okul penceresinden düşen öğrenci yaralandı

Esenyurt Kıraç Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Omar S, okulun penceresinden düşerek yaralandı.

20.09.2019 19:44Esenyurt'ta okul penceresinden düşen öğrenci yaralandı
Esenyurt Kıraç Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Omar S, okulun penceresinden düşerek yaralandı.
Kıraç Ortaokulu 5A sınıfı öğrencisi yabancı uyruklu Omar S, teneffüs saatinde, 2. kattaki sınıfın penceresinden henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
Nöbetçi öğretmenin sağlık ekiplerine haber vermesiyle öğrenci, ilk müdahalenin ardından Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaşında açılma meydana gelen öğrenci, tedbir amaçlı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Esenyurt, Güncel

Kaynak: AA

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