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Esenyurt'ta okuldan kaçmaya çalıştığı öne sürülen öğrenci pencereden düştü

ESENYURT'TA OKULDAN KAÇMAYA ÇALIŞTIĞI ÖNE SÜRÜLEN ÖĞRENCİ PENCEREDEN DÜŞTÜ (güvenlik kamerası görüntüleriyle)Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbu DHA - ESENYURT'ta okulun penceresinden düşen 11 yaşındaki öğrenci yaralandı.

20.09.2019 18:34

ESENYURT'TA OKULDAN KAÇMAYA ÇALIŞTIĞI ÖNE SÜRÜLEN ÖĞRENCİ PENCEREDEN DÜŞTÜ (güvenlik kamerası görüntüleriyle)

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbu DHA - ESENYURT'ta okulun penceresinden düşen 11 yaşındaki öğrenci yaralandı. Çocuğun düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kıraç mahallesinde bulunan ortaokulda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 5. sınıf öğrencisi Suriyeli Omar S. okuldan kaçmaşa çalışırken 3. kat penresinden düştü. Yaralı öğrenci için okula sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralı öğrenci okul bahçesindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çocuğun tedavisi devam ediyor.

Esenyurt'ta okuldan kaçmaya çalıştığı öne sürülen öğrenci pencereden düştü

DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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