Esenyurt'ta okulun çatısı alev alev yandı (1)
İstanbul DHA ESENYURT'ta bulunan ilk okulun çatısı alev alev yandı.27.07.2019 17:01
İstanbul DHA ESENYURT'ta bulunan ilk okulun çatısı alev alev yandı.
Gökevler Mahallesi'nde bulunan Siteler İlkokulu'nun çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Gökevler Mahallesi'nde bulunan Siteler İlkokulu'nun çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
İstanbul, DHA, Güncel
Kaynak: DHA