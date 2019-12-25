Haberler » Güncel » Esenyurt'ta otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Haber

Esenyurt'ta otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Esenyurt Hadımköy-TEM bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobilde iki kişi yaralandı.

25.12.2019 23:15 | Son Güncelleme: 25.12.2019 23:16
Hadımköy-TEM bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobilde iki kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde 21.00 sıralarında Esenyurt, Hadımköy-TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hadımköy istikametine giden 34 PT 2814 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralanırken, kazayı görün diğer sürücüler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde dubalarla önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Ambulansa alınan yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle oluşan trafik ise aracın kaldırılmasıyla birlikte normale döndü.
(İHA)
Esenyurt'ta otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Hadımköy, Esenyurt, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

00:40   Antalya'da dolu ve sağanak etkili oldu - Haber
00:36   Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı - Haber
00:34   GÜNDEM ÖZETİNE - Haber
00:32   Adıyaman'da mahallede havaya ateş eden şüpheli kaçtı - Haber
00:31   Halı sahada kalp krizi geçiren Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı öldü - Haber
23:22   İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi - Haber
23:07   Bakan Selçuk'tan duygusal paylaşım! Beğeni yağdı - Haber
22:50   Kayınvalidesini reddeden gelini, eşi zorla hamile bıraktı - Haber
21:33   Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Haber
21:10   Meteoroloji'den 10 kent için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı - Haber
26.12.2019 00:42:35