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Esenyurt'ta otomobil devrildi, trafik yoğunluğu oluştu

100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yola devrildi.

20.12.2019 15:09 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:13
ESENYURT D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yola devrildi. Otomobildekiler kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza saat 14.00 sıralarında D-100 Karayolu Beylikdüzü istikameti Saadetdere Metrobüs durağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücü İsa Öner'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 Z 7664 plakalı otomobil yol kenarına devrildi. Otomobil içinde kalan Öner ve yanındaki yolcunun yardımına çevredeki diğer sürücüler koştu. Çevredeki vatandaşlar otomobil içindeki iki kişiyi çıkardı. Vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan iki kişiyi kontrol amaçlı ambulansa aldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazayı görerek yardıma koşan ve olayı anlatan bir kişi, "Tam nasıl oldu görmedim ama otomobil devrilmişti, Yardıma koştum çıkardık. Durumları iyiydi" diye konuştu. Kaza yapan otomobilin yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü.
Esenyurt'ta otomobil devrildi, trafik yoğunluğu oluştu

D-100 Karayolu, Beylikdüzü, Güncel

Kaynak: DHA


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