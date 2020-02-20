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ESENYURT'TA OTOMOBİLİN İKİ KADINA ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Esenyurt'ta bir otomobil yaya geçidinde karşıya geçmek isteyen iki kadına çarptı.

20.02.2020 21:55 | Son Güncelleme: 20.02.2020 21:55ESENYURT'TA OTOMOBİLİN İKİ KADINA ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

'ta bir otomobil yaya geçidinde karşıya geçmek isteyen iki kadına çarptı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İnönü Mahallesi 423 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 MB 1641 plakalı otomobil,  yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan, henüz ismi öğrenilemeyen iki kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan iki kadın yaralandı. Olayı gören vatandaşlar hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ekipler, otomobilin sürücüsünü gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan kadınlara çarptığı görülüyor. Bir kadın çarpmanın etkisiyle kaldırıma savruluyor. Bu sırada kaldırımda bulunan bir kişi otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuluyor.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERA

Otomobilin kadınlara çarpma anı

Bir kadının kaldırıma savrulması

AKTÜEL

Polis ekipleri

Yayalara çarpan otomobil

Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

İnönü mahallesi, Esenyurt, Güncel

Kaynak: DHA

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