ESENYURT'TA OTOPARK GÖREVLİSİNE 5 KURŞUN

ESENYURT'ta bir kafenin otopark görevlisi, bir otomobilden açılan ateşle yaralandı.

30.06.2020 10:46 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:52
ESENYURT'ta bir kafenin otopark görevlisi, bir otomobilden açılan ateşle yaralandı. Görevliyi 5 yerinden yaralayan saldırganların aranmasına başlandı.
Olay, gece yarısı Merkez Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan bir kafenin önünde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişiler otomobil ile yaklaştıkları kafeye doğru ateş etti. Açılan ateşle burada otopark görevlisi olarak çalışan Orçun Özdemir yaralandı. Saldırganlar hızla kaçarken yaralı Özdemir çağrılan 112 ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede 6 boş kovan buldu. Bacağına 4, eline 1 kurşun isabet eden Orçun Özdemir, saldırganların plakasını alamadığı bir otomobil ile geldiklerini, araçta bulunanların inmeden işyerine doğru ateş ederek kendisini yaraladıklarını söyledi. Kaçan saldırganların tespit edilerek yakalanması amacıyla çalışmalara devam ediliyor. ESENYURT’TA OTOPARK GÖREVLİSİNE 5 KURŞUN

Kaynak: DHA

Etiketler: Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel, Haber
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