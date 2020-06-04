ESENYURT'TA PAZARCILARDAN BELEDİYE ÖNÜNDE DAVUL- ZURNALI, TENCERELİ EYLEM

ESENYURT'ta faaliyetlerine 3 aydan bu yana izin verilmediğini öne süren bir grup pazarcı belediye binasının önünde tezgah açarak davul-zurnalı ve tencereli eylem yaptı.

04.06.2020 13:26 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:36
ESENYURT'ta faaliyetlerine 3 aydan bu yana izin verilmediğini öne süren bir grup pazarcı belediye binasının önünde tezgah açarak davul-zurnalı ve tencereli eylem yaptı.
Bir grup pazarcı bugün Esenyurt Belediyesi'nin önüne gelerek, davul-zurna eşliğinde hizmet binasının girişinin önüne pazar tezgahı kurup bir çuval soğanı döktü. Pazarcılar, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde 2 yıldan bu yana tezgah açtıkları semt pazarını zabıtaların İçişleri Bakanlığı'nın pandemi nedeniyle sağlık nedenlerini gerekçe göstererek kapattığını belirten pazarcılar, eve ekmek götüremez hale geldiklerini söyledi. Davul-zurna eşliğinde kaşıklarla tencereleri birbirine çarparak eylem yapan pazarcıları engellemek isteyen zabıta ile esnaf arasında zaman zaman gerginlik oldu. Bir pazarcı, 'İki senedir oradaydık. 3 aydır mağduruz pazarımızı açamıyoruz. Pazarımızı elimizden aldılar. Yaklaşık 30 arkadaşımızla birlikte açız, mağduruz dedi. ESENYURT’TA PAZARCILARDAN BELEDİYE ÖNÜNDE DAVUL- ZURNALI, TENCERELİ EYLEM

Kaynak: DHA

Etiketler: Esenyurt Belediyesi, Barbaros Hayrettin, İçişleri Bakanlığı, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye’nin petrol yataklarına ulaşma formülü Haber
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi Haber
Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Türkiye’nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı Haber
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Diyarbakır’da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı Haber
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti Haber
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü Haber
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Türkiye Kovid-19’la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA’nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla Haber
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Putin’i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz? Haber
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Haberler››Güncel››ESENYURT'TA PAZARCILARDAN BELEDİYE ÖNÜNDE DAVUL- ZURNALI, TENCERELİ EYLEM - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:33: Saraç: Örgün öğretimde uzaktan öğretimle verilebilecek ders oranını yüzde 40'a çıkarıyoruz - Haber 13:32: Kavşakta 5 araç çarpıştı, mısır taneleri kamyondan yola saçıldı - Haber 13:32: Korona virüs salgınında göz sağlığına dikkat - Haber 13:31: İzmir'deki ceza infaz kurumlarında korona virüs vakası kalmadı - Haber 13:31: Cezayir bölgedeki stratejik gelişmeler ışığında ordunun rolünü yeniden tanımlıyor - Haber 13:18: Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi - Haber 12:24: Son dakika: Korona tedbirleri genişletiliyor! Servisler, spor salonları ve semt pazarlarında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak - Haber 12:19: Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti - Haberler 11:09: Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü - Haberler 10:22: Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz? - Haberler