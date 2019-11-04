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Esenyurt'ta polis arabasıyla motosikletin çarpıştığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Esenyurt'ta polis arabasıyla motosikletin çarpıştığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktıİSTANBUL - Esenyurt'ta geçtiğimiz yıl polis ekip arabasıyla motosikletli gencin karıştığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

04.11.2019 18:15
Esenyurt'ta polis arabasıyla motosikletin çarpıştığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
İSTANBUL - Esenyurt'ta geçtiğimiz yıl polis ekip arabasıyla motosikletli gencin karıştığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, geçtiğimiz yıl Haziran ayında Doğan Araslı Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, polis ekibi aracı sağ şeritten 'U' dönüşü yapmak istediği esnada Serdar K. isimli gencin yönetiminde 16 KLC 76 plakalı motosiklete çarptı. Sağ şeritten gelen Serdar K. yönetimindeki motosiklet çarpmanın etkisi ile metrelerce savruldu. Yaralı Serdar K. olayın hemen sonrasında oradan geçen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili konuda Serdar K. suçlu bulunduğu öğrenildi.
Yaşanan kaza anı kamerada
Yaşanan kaza anı ise yoldaki kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Serdar K.'nin sol şeritten motosikleti ile seyir halindeyken sağ şeritten "U" dönüşü için harekete geçen polis aracıyla çarpışması görülüyor. Görüntülerin devamında ise Serdar K.'ye vatandaşların ve olaya karışan polislerin müdahale için koştuğu yer alıyor.
Esenyurt'ta polis arabasıyla motosikletin çarpıştığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Esenyurt, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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