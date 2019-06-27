27.06.2019 10:34
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Esenyurt'ta polis aracının yaptığı kaza kamerada

Esenyurt

ESENYURT'ta polis aracının yaptığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ESENYURT'ta polis aracının yaptığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Esenyurt 'ta geçtiğimiz cumartesi günü akşam saatlerinde meydana gelen kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre H.E yönetimindeki 19 EU 440 plakalı otomobil kavşaktan caddeye kontrolsüz bir şekilde çıktı. Polis memuru F.A., bir anda önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. F.A.'nın tüm çabasına rağmen, önüne çıkan araca yandan çarpan ekip aracı takla atıp, elektrik direğine çarptı. Ekip aracı daha sonra yaklaşık 50 metre sürüklendi.
POLİS MEMURU KAZADAN BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU
Polis memuru F.A. takla atan aracın içinden şans eseri burnu bile kanamadan çıktı. Ekip otomobilinin çarptığı araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın içinden çıkan polis memuru F.A. ayakta tedavi edildi. Polis ekipleri elektrik direğinin devrildiği bölgede güvenlik önlemi aldı.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza bir sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ekip aracı önüne çıkan otomobile çarptıktan sonra takla atıyor. Sağ tarafa devrilen araç yol kenarındaki elektrik direğine vurduktan sonra dönerek, sürükleniyor. Polisin yardımına çevredeki vatandaşlar koşuyor. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- İstanbul
Kaynak: DHA
Esenyurt , Polis , Güncel

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