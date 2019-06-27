27.06.2019 14:45
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Esenyurt'ta polis memurunun ölümden döndüğü kaza kamerada

Esenyurt'ta emniyete ait ekip otosunu kullanan polis memurunun yaptığı feci kaza kameralara yansıdı.

Esenyurt'ta emniyete ait ekip otosunu kullanan polis memurunun yaptığı feci kaza kameralara yansıdı. Polis memuru kazada şans eseri yara almazken ekip otosunun metrelerce sürüklendiği görüldü. Kaza, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 18.40 sıralarında Esenyurt'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E. isimli vatandaşın kullandığı araç kavşaktan caddeye kontrolsüz bir şekilde çıktı. Seyir halinde olan ekip arabasının sürücüsü F.A. ise bir anda önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptı. Önce tretuvara çarpan ardından kaldırama çıkan ekip otosu metrelerce sürüklendi. Kaza sonrası ekip otosunu kullanan F.A.'nın burnu bile kanamadı. Olay yerine çağrılan ambulans ile F.A. kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen diğer polisler ise güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Güvenlik kamerasına yansıyan kazada H.E.'nin kullandığı aracın bir anda kavşağa girmesi, seyir halindeki ekip otosunun ise manevra yaptıktan sonra devrilmesi ve sürüklenmesi görülüyor. Görüntülerin devamında ise vatandaşların yardıma koşması görülüyor.
(Murat Delice/İHA)Esenyurt'ta polis memurunun ölümden döndüğü kaza kamerada
Kaynak: İHA
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