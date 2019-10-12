Haberler » 3. Sayfa » Esenyurt'ta polisle çete üyeleri arasında çatışma

Esenyurt'ta polisle çete üyeleri arasında çatışma

İstanbul Esenyurt'ta gasptan aranan 4 kişilik çete üyesiyle polis arasında çatışma çıktı.

12.10.2019 23:03Esenyurt'ta polisle çete üyeleri arasında çatışma
İstanbul Esenyurt'ta gasptan aranan 4 kişilik çete üyesiyle polis arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 1'i yaralı olmak üzere 4 çete üyesi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlılardan birinin cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Erzurum Kongre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında bir cezaevi firarisinin de bulunduğu 4 kişilik gasp çetesi, cadde üzerinde uygulama yapan ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Çete üyeleri kaçtıkları sırada silahlarla polise ateş etmeye başladı. Polis ekiplerinin hemen karşılık verdiği çatışmada, gaspçılardan Tolga Karakuş yaralandı. Diğer 3 kişi ise ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Cadde üzerinde geniş güvenlik alındı

Yaşanan olay sonrasında çok sayıda çevik ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler geniş güvenlik önlemi alırken, caddeyi trafiğe kapattı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - İSTANBUL

Esenyurt, İstanbul, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:03 Esenyurt'ta polisle çete üyeleri arasında çatışma
23:02 Midibüs ile Traktör Çarpıştı 5 Yaralı
22:52 Kuyumcu baba ve oğlunu evin önünde gasp edip, çok sayıda altını alıp kaçtılar
22:39 Kuyumcuyu ve oğlunu evin önünde gasp edip altınları alıp kaçtılar
22:44 Konya'da inşaatın 4. katından düşen işçi yaralandı
22:34 Engellilerden duygulandıran klip
22:17 Gaziantep'te midibüs ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
12.10.2019 23:19:41