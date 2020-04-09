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Esenyurt'ta polisten Arapça "evde kal" anonsu

Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Esenyurt'ta polis ekip arabaları, Arapça ve Türkçe 'Evde Kal' anonsları yaptı.

09.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:57
Esenyurt'ta polisten Arapça
Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Esenyurt 'ta polis ekip arabaları, Arapça ve Türkçe 'Evde Kal' anonsları yaptı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ayrıca meydana gelen vatandaşların sosyal mesafenin korunması için bariyerli önlem alarak gidiş geliş bölümlerini ayırdı.

Korona Virüs tedbirleri kapsamında Esenyurt İlçesi'nde bir süre önce meydandaki banklara oturmalar engellenmesi için bariyerli önlem alınmıştı. Alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sosyal mesafenin korunması için yaya gidiş geliş yollarını ayırdı. Esenyurt Belediyesi zabıta ekiplerinin getirdiği bariyerler meydanlara konuldu. Polis arabalarından ise Arapça ve Türkçe anonslar yapıldı. Yapılan anonslarda 'Evde kal' uyarılarında bulunuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Evde Kal, Esenyurt, Polis, Güncel
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