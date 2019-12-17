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ESENYURT'TA POLİSTEN KAÇAN TAKSİ LASTİKLERİNE ATEŞ AÇILARAK DURDURULDU

Esenyurt'ta polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan taksi şoförü ve ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

17.12.2019 14:35 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:35ESENYURT'TA POLİSTEN KAÇAN TAKSİ LASTİKLERİNE ATEŞ AÇILARAK DURDURULDU

'ta polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan taksi şoförü ve ekipler arasında kovalamaca yaşandı. aracına da çarparak kaçmaya başlayan taksinin lastiklerine ateş eden polis ekipleri aracı durdurmayı başardı. Taksi şoförünün alkollü olduğu iddia edildi.

Olay geçen Pazar günü akşam saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 TFY 52 plakalı taksinin şoförü Ebubekir K.'nın tehlikeli araç kullandığı bilgisi üzerine polis ekipleri bölgede aracı aramaya başladı. Polisler Doğan Araslı Bulvarı üzerinde gördükleri aracı durdurmak istedi. Ancak Ebubekir K. taksiyle bir polis aracına çarparak kaçmaya başladı. Kaçan aracın peşine düşen polis ekipleri yaşanan kovalamacanın ardından aracı lastiklerine ateş ederek durdurdu. Ebubekir K ile birlikte araçta bulunan 2 kardeşi de gözaltına alındı. Şüphelilerin alkollü oldukları öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Polis aracına çarpıp kaçan taksi

-Alkollü şahısların gözaltına alınması

-Patlak lastikler

-Genel ve detay görüntü


- İstanbul

Esenyurt, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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