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Esenyurt'ta polisten kaçan taksi lastiklerine ateş açılarak durduruldu

ESENYURT'ta polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan taksi şoförü ve ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

17.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:40Esenyurt'ta polisten kaçan taksi lastiklerine ateş açılarak durduruldu

ESENYURT'ta polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan taksi şoförü ve ekipler arasında kovalamaca yaşandı. aracına da çarparak kaçmaya başlayan taksinin lastiklerine ateş eden polis ekipleri aracı durdurmayı başardı. Taksi şoförünün alkollü olduğu iddia edildi.

Olay geçen Pazar günü akşam saatlerinde Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 TFY 52 plakalı taksinin şoförü Ebubekir K.'nın tehlikeli araç kullandığı bilgisi üzerine polis ekipleri bölgede aracı aramaya başladı. Polisler Doğan Araslı Bulvarı üzerinde gördükleri aracı durdurmak istedi. Ancak Ebubekir K. taksiyle bir polis aracına çarparak kaçmaya başladı. Kaçan aracın peşine düşen polis ekipleri yaşanan kovalamacanın ardından aracı lastiklerine ateş ederek durdurdu. Ebubekir K ile birlikte araçta bulunan 2 kardeşi de gözaltına alındı. Şüphelilerin alkollü oldukları öğrenildi.



Esenyurt, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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