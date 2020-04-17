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ESENYURT'TA POLİSTEN MARKETTE MASKE CEZASI

Esenyurt'ta, sokağa çıkma yasağına saatler kala yoğunluğun yaşandığı bir markette polis ekipleri denetimler gerçekleştirdi.

17.04.2020 20:51 | Son Güncelleme: 17.04.2020 20:56
Esenyurt 'ta, sokağa çıkma yasağına saatler kala yoğunluğun yaşandığı bir markette polis ekipleri denetimler gerçekleştirdi.
Denetimlerde; market görevlilerinin yanında maskesiz alışveriş yapan, sosyal mesafeye uymayan ve 20 yaşın altında olan kişilere ceza yazıldı.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasağın başlamasına saatler kala yoğunluğun yaşandığı Hürriyet Mahallesi, Yunus Emre Caddesi üzerindeki bir markette denetimler gerçekleştirdi.
Denetimlerde, markete olması gerekenden fazla müşteri alan görevlilere ceza uygulandı. Ayrıca, maskesiz olarak alışveriş yapan, sosyal mesafeye uymayan kişiler ile 20 yaşının altındaki iki kişiye de ceza kesildi. ESENYURT’TA POLİSTEN MARKETTE MASKE CEZASI

Kaynak: DHA

Etiketler: Esenyurt, Polis, Güncel
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