Esenyurt'ta Pompalı Tüfekli Soygunculara Direnen Kuyumcu Kamerada

16 Kasım 2018 Cuma 15:37



16 Kasım 2018 Cuma 15:37

ESENYURT'ta pompalı tüfekle bir kuyumcuya giren iki soyguncu kuyumcunun direnişiyle karşılaştı. Soyguncularla dakikalarca boğuşan kuyumcu soygunu engellerken, çevredeki esnafın da yardımıyla soygunculardan biri polise teslim edildi. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, dün saat 18.30 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi, Ufuk Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda yaşandı. Yüzleri maskeli iki soyguncu pompalı tüfekle kuyumcuya girip soygun yapmak istedi. Doğrulttukları tüfekle tehdit ederek kuyumcu Hulisi Turgut'tan altınları vermesini istedi. Hulisi Turgut karşısında soyguncuları görünce bir süre onları ikna etmek için konuştu. Soyguncuları sakinleştirmeye çalışan kuyumcu, soyguncuların dalgınlığından yararlanarak ellerindeki silahı almak istedi.Silahlı soyguncunun üzerine atlayan kuyumcu dakikalarca soyguncularla boğuştu. Hulisi Turgut silahı ve soyguncuyu bırakmazken, diğer soyguncu Turgut'u darp etmeye başladı. Sesleri duyan çevredeki esnaflar, kaçmaya çalışan soyguncuları gördü. Kuyumcunun yardımına koşan esnaflar ellerine geçirdikleri tabureleri soygunculara fırlattılar. soygunculardan biri kaçarken, diğer soyguncu olay yerine çağırılan polis ekiplerine teslim edildi. Kuyumcu Turgut'un parmağı kırıld , çeşitli yerlerinde morluklar oluştu. Tüm bu yaşananlarda saniye saniye iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.Yaşadığı o anları anlatan Kuyumcu Hulisi Turgut, " Sandalyede oturuyordum bir an da içeri daldılar. tüfeğin ağzına mermiyi verdi. 'yat yere yoksa vururum' dedi. Ben de 'sakin olun' dedim, Panik butonuna basmak istedim ama ona fırsat vermediler. Dalgın anlarını yakalamaya çalıştım. Silahı aşağı doğru doğrultunca üstlerine atladım. Bir an kaçırdım tekrar tuttum ondan sonra da bir daha bırakmadım. 2. soyguncu durmadan bana vurmaya başladı. Kafama bayağı bir darbe aldım. Eliyle ağzımı kapadı bir süre nefessiz kalsam da ben silahı bırakmadım. Kaçmaya çalıştı biri dışarı çıktık, sonra komşular geldi. Çektim elinden silahı aldım. Polise teslim ettik birini diğerini de bugün polis yakalamış" diye konuştu. - İstanbul