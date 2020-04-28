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ESENYURT'TA PTT ÖNÜNDE BUGÜN DE METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

ESENYURT'taki PTT şubesi önünde bugün de metrelerce kuyruk oluştu.

28.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:10
ESENYURT'taki PTT şubesi önünde bugün de metrelerce kuyruk oluştu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Esenyurt PTT Şubesi önünde dün başlayan yoğunluk bugün de sürüyor. Sabah saatlerinden itibaren işlem yaptırmak için çok sayıda kişi PTT şubesine geldi. Metrelerce kuyruk nedeniyle polis ve zabıta ekipleri kalabalığa sık sık sosyal mesafe uyarısında bulundu. Çok sayıda polis kuyruk boyunca görev yaparak kalabalığın sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sıraya geçmelerini sağladı. PTT önündeki insan kuyruğu havadan görüntülendi. ESENYURT’TA PTT ÖNÜNDE BUGÜN DE METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Esenyurt, Polis, PTT, Güncel, Haber

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