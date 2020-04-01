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ESENYURT'TA PTT ŞUBESİ ÖNÜNDEKİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

PTT önünde oluşan yoğunlukta vatandaşların 'sosyal mesafe'ye uymaması dikkat çekti.

01.04.2020 20:15 | Son Güncelleme: 01.04.2020 20:18
PTT önünde oluşan yoğunlukta vatandaşların 'sosyal mesafe'ye uymaması dikkat çekti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye bin lira tutarında yapacağı ödemeler bugün başladı. Vatandaşlar, ödemeleri alacakları PTT şubeleri ve ATM'lerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Esenyurt , Alibeyköy, Gaziosmanpaşa ve Bağcılar'da PTT Şubeleri önünde oluşan kalabalıkta vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaması dikkakt çekti. Gaziosmanpaşa PTT şubesi önünde bekleyen Zeynep Akbaş, 'Ben içeri girmekten korkuyorum. İşlem yapacağım, gideceğim eve çocuklarım var. Yarım saattir bekliyorum daha da bekleyeceğim herhalde" dedi.
Hatice Boğuç ise, 'Sabahtan beri burada bekliyorum, bir yardım çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyorum. Tek tek alıyorlar içeri" şeklinde konuştu. ESENYURT’TA PTT ŞUBESİ ÖNÜNDEKİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Esenyurt, PTT, Güncel

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ESENYURT'TA PTT ŞUBESİ ÖNÜNDEKİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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