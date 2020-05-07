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ESENYURT'TA PUSU KURUP OĞLUNU ÖLDÜRENLERİN BULUNMASINI İSTİYOR

Esenyurt'ta yaklaşık 6 ay önce öldürülen Onur Karamemiş'in babası Osman Karamemiş oğlunun katillerinin bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını istedi.

07.05.2020 13:27 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:31
Esenyurt'ta yaklaşık 6 ay önce öldürülen Onur Karamemiş'in babası Osman Karamemiş oğlunun katillerinin bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını istedi.
Avcılar'da otomobil kiralama şirketi bulunan oğlu Onur Karamemiş'i (28) Esenyurt'ta pusu kurarak öldürenler, aradan geçen 6 ayda yakalanamadı. Baba Osman Karamemiş, daha önce oğlundan defalarca haraç isteyen katillerin bulunarak cezalandırılmasını istedi. Osman Karamemiş, suç şebekesi üyelerinin Avcılar'da işyeri bulunan oğlundan defalarca haraç istediklerini söyledi. Karamemiş, Esenyurt'ta 6 ay önce işlenen cinayetin faillerinin bir türlü yakalanamadığını, kendisinin dedektif gibi çaba harcayarak bir takım görüntülere ulaştığını ifade etti. Osman Karamemiş, oğlu Onur'un işyerine gelen kişilerin haraç istediklerini, olumsuz yanıt alınca defalarca araçlarının önünü keserek, araca zarar verdiklerini belirtirken, şu iddialarda bulundu Bir keresinde işyerine geliyorlar, yine haraç istiyorlar. 'Bize haraç vermezsen iş yapamazsın, ölürsün' diyorlar. Polis geliyor, onlara 'Dur' ihtarında bulunuyor. Bu uyarıya aldırmıyorlar. Tekme- tokat saldırıyorlar. Hatta geri giderek polis aracına çarparak, ardından kaldırıma çıkarak kaçıyorlar. Oğlumun arabalarını parçalayıp, kurşunluyorlar. Bir türlü oğlumu rahat bırakmadılar. Esenyurt'taki evine 6 ay önce giderken pusu kuruyorlar. Burada kamera yok. Oğlum direksiyonu kırıp kaçıyor, ileride durdurup 3 el ateş ederek onu öldürüyorlar. Katillerin bulunmasını, sesimin duyulmasını istiyorum. Benim kolum-kanadım kırıldı. Olaydan bu yana ne yediğim var ne içtiğim. ESENYURT’TA PUSU KURUP OĞLUNU ÖLDÜRENLERİN BULUNMASINI İSTİYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Esenyurt, Avcılar, Güncel, Haber

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