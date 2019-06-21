21.06.2019 16:20
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Esenyurt'ta rehine krizi polisi alarma geçirdi

Esenyurt'ta 1'i çocuk 6 kişinin yaşadıkları apartmanın giriş katında silahlı kişi yada kişilerce rehin alındıkları iddiası polis ekiplerini harekete geçirdi.

Esenyurt 'ta 1'i çocuk 6 kişinin yaşadıkları apartmanın giriş katında silahlı kişi yada kişilerce rehin alındıkları iddiası polis ekiplerini harekete geçirdi. Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi 1550 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 1'i çocuk 6 kişinin yaşadıkları apartmanın giriş katında silahlı kişi yada kişilerce rehin alındıkları ileri sürüldü. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
(Erdal Can İçelli/İHA)Esenyurt'ta rehine krizi polisi alarma geçirdi
Kaynak: İHA
Polis , Esenyurt , Güncel

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