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Esenyurt'ta rezidans'ta yangın paniği

Esenyurt'ta rezidans'ta yangın paniği İtfaiye amiri rezindans sakinlerine megafon ile böyle seslendiİSTANBUL - Esenyurt'ta bulunan bir rezidansın otoparkındaki elektrik saatlerinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

27.08.2019 11:03
Esenyurt'ta rezidans'ta yangın paniği
Esenyurt'ta rezidans'ta yangın paniği
İtfaiye amiri rezindans sakinlerine megafon ile böyle seslendi
İSTANBUL - Esenyurt'ta bulunan bir rezidansın otoparkındaki elektrik saatlerinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yangın itfaiye müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, itfaiye amiri rezidansın üst katında oturan vatandaşlara megafon ile, " Daire kapılarını açmayın, camlarınızı kapatın" diye seslendi.
Yangın, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan 13 katlı rezidansın kapalı otopark bölümünde çıktı. Elektrik saatlerinden çıkan yangının dumanları kısa sürede bütün otoparkı sardı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangının çıktığı yeri tespit ederek müdahale etti. Rezidansın üst katlarında camlara çıkan vatandaşlara ise bir itfaiye amiri megafon ile seslendi. İtfaiye amiri yangının kontrol altına alındığını ifade ederek, " Dairelerin kapılarını açmayın, camlarınızı kapatın"dedi.
Esenyurt'ta rezidans'ta yangın paniği

Esenyurt, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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