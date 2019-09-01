Haberler» 3. Sayfa» Haber

Esenyurt'ta riskli binada yangın paniği

Belediye tarafından boşaltılan binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

01.09.2019 18:12 Esenyurt'ta riskli binada yangın paniği
Belediye tarafından boşaltılan binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Mahallede yaşanan panik anı ise vatandaşın kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesinde 4 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, duvarlarındaki çatlaklardan dolayı belediye ekipleri tarafından boşaltılan binanın çatısında yangın çıktı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangında ölen veya yaralanan olmadı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde çatıdan yükselen alevlerle birlikte yoğun dumanın yükseldiği görülüyor. Sokakta bulunan vatandaşların panikle kaçışmaları görüntüye böyle yansıdı. - İSTANBUL

Esenyurt, Çınar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:32   Yayladağı'nda tek katlı evde çıkan yangın korkuttu
00:11   Polisin 'dur' ihtarına uymadı kaza yaptı: 2 yaralı
00:02   Rize'de yayla yolunda kaybolan 6 vatandaş bulundu
00:01   5 yaşındaki çocuk dövülerek öldürüldü, cesedi tandırda bulundu
23:54   Esenyurt'ta yolun karşısına geçen yaşlı kadına otomobil böyle çarptı
23:48   Esenyurt'ta karşıdan karşıya geçen kadına otomobilin çarptığı anlar kamerada
23:42   Afyonkarahisar'da orman yangını