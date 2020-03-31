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Esenyurt'ta sahte dezenfektan operasyonu

Esenyurt'ta işyerine düzenlenen operasyonda 970 kilogram sahte dezenfektan malzemesi ele geçirildi.

31.03.2020 13:25 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:26
Esenyurt'ta sahte dezenfektan operasyonu

Esenyurt 'ta işyerine düzenlenen operasyonda 970 kilogram sahte dezenfektan malzemesi ele geçirildi. İşyeri mühürlenirken, işyeri sahibi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir sanayi sitesinde sahte dezenfekte malzemeleri üretildiği ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler sabah saatlerinde işyerine baskın düzenledi. Baskında 970 kilogram sahte dezenfektan malzemesi ele geçirildi. Sahte dezenfektanların üretildiği işyerinin sahibi gözaltına alınırken, ruhsatsız olduğu tespit edilen işyeri ise mühürlendi. Ekipler tarafından el konulan sahte dezenfekte malzemelerinin imha edileceği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Esenyurt, Güncel
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