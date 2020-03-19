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Esenyurt'ta sahte dezenfektan üreten işyerine operasyon

ESENYURT'ta sahte dezenfektan üretimi yapılan işyerine operasyon düzenledi.

19.03.2020 15:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:33
Esenyurt'ta sahte dezenfektan üreten işyerine operasyon
ESENYURT'ta sahte dezenfektan üretimi yapılan işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda 15 bin adet sahte dezenfektan ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt 'ta bir adreste sahte dezenfektan üretimi yapıldığını belirledi. Polis ekipleri Sanayi Mahallesi'nde bulunan işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda 15 bin adet sahte dezenfektan ürünü, çok sayıda boş şişe, bidonlar içinde ham madde, dolum cihazları, kapak ve etiketler ele geçirildi. İşyeri sahibi gözaltına alınırken, polis ele geçirilen sahte dezenfektanlara el koydu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü, İstanbul, Esenyurt, Güncel

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